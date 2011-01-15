Янукович уволил 9 глав райадминистраций

Президент Украины Виктор Янукович уволил 9 глав районных государственных администраций.
Как передает РБК, соответствующими распоряжениями Президент поручил:
1. Освободить Степана Бордаша с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации Закарпатской области.
2. Освободить Ивана Шкирту от должности главы Яготинской районной государственной администрации Киевской области.
3. Освободить Александра Ярных от должности главы Знаменской районной государственной администрации Кировоградской области.
4. Освободить Александра Орлова от должности председателя Беляевской районной государственной администрации Одесской области.
5. Освободить Юрия Мацака от должности председателя Глобинской районной государственной администрации Полтавской области.
6. Освободить Константина Боровика от должности председателя Полтавской районной государственной администрации Полтавской области.
7. Освободить Александра Павлова от должности главы Лисянской районной государственной администрации Черкасской области.
8. Освободить Олега Унгуряна от должности председателя Выжницкой районной государственной администрации Черновицкой области.
9. Освободить Владимира Сидоренко от должности председателя Бобровицкой районной государственной администрации Черниговской области.