Обама предложил ослабить блокаду Кубы

Президент США Барак Обама предложил ослабить санкции против Кубы, упростив поездки и денежные переводы в эту страну. Согласно его поправкам, религиозные организации США смогут вести спонсорскую деятельность на Кубе, а также посылать делегации в эту страну. Кроме того, американский лидер намерен разрешить вузам США посылать на Остров свободы своих студентов и вернуть практику программ взаимного обмена студентами учебных заведений обеих стран.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал France24.

Помимо этого, Обама предлагает разрешить гражданам США осуществлять денежные переводы на Кубу в размере 500 долл. за квартал. В настоящее время американцы могут переводить деньги на Кубу только своим родственникам, если последние там проживают.

При принятии поправок Обамы они смогут переводить деньги любым лицам, если только они не являются членами правительства и не входят в руководящий состав местной коммунистической партии. Кроме того, глава США планирует разрешить всем американским международным аэропортам принимать и отправлять чартерные рейсы на Кубу. Сейчас такое право есть только у аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, а также у аэропортов Лос-Анджелеса и Майами.

Все эти шаги, направленные на смягчения блокады Кубы, должны быть одобрены американским конгрессом.

Блокада Кубы Вашингтоном была законодательно закреплена в 1962 г. Однако согласно закону 2000 г. президенты США получили право ослаблять некоторые санкции, которые относятся к области перемещения граждан обеих стран на территорию друг друга, а также к денежным переводам. При администрации Джорджа Буша-младшего санкции США против Кубы стали более жесткими, Обама хочет их несколько смягчить.