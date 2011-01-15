Генсек ООН призвал защитить свободу журналистики

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун накануне рассказал делегатам 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о приоритетах на 2011 год. Их было названо восемь: устойчивое развитие; изменение климата; создание более безопасного мира; разрешение гуманитарных кризисов; защита прав человека и обеспечение ответственности за их нарушение; разоружение; расширение прав и возможностей женщин и укрепление самой Организации Объединенных Наций.

Говоря о более безопасном мире, Пан Ги Мун привлек внимание к ситуации на Ближнем Востоке, в Кот-д'Ивуаре, Афганистане, Ираке, Сомали, Непале и Судане, передает РБК.

Пан Ги Мун выразил удовлетворение ходом референдума по определению статуса юга Судана, но одновременно заявил, что обеспокоен разногласиями, связанными с богатым нефтью суданским районом Абьей.

Говоря о правах человека, генеральный секретарь ООН призвал укреплять роль Международного уголовного суда и более решительно выступать в защиту свободы журналистов и уважения гражданских прав.

Улучшение положения женщин генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отнес ко второму по счету из названных восьми приоритетов. Он напомнил, что этот год ООН начала уже с новой структурой по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин «ООН - женщины». Генеральный секретарь рассказал об увеличении на 40% числа женщин среди высших должностных лиц ООН и пообещал продолжать добиваться гендерного равенства в организации.