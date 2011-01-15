Президент назначил главу 21 райгосадминистрации

Президент Украины Виктор Янукович назначил 21 главу районных государственных администраций.
Как передает РБК, соответствующими распоряжениями Президент поручил:
1. Назначить Анатолия Кондратюка председателем Гайсинской районной государственной администрации Винницкой области.
2. Назначить Владимира Химичука председателем Литинской районной государственной администрации Винницкой области.
3. Назначить Светлану Жердецкую председателем Песчанской районной государственной администрации Винницкой области.
4. Назначить Ивана Вовка председателем Камень-Каширской районной государственной администрации Волынской области.
5. Назначить Сергея Рыжкова председателем Софиевской районной государственной администрации Днепропетровской области.
6. Назначить Сергея Колодия председателем Амвросиевской районной государственной администрации Донецкой области.
7. Назначить Владимира Нагорняка председателем Коростенской районной государственной администрации Житомирской области.
8. Назначить Геннадия Ободзинского председателем Малинской районной государственной администрации Житомирской области.
9. Назначить Андрея Дяченко председателем Олевской районной государственной администрации Житомирской области.
10. Назначить Максима Самчика председателем Чудновской районной государственной администрации Житомирской области.
11. Назначить Романа Рогача председателем Великоберезнянской районной государственной администрации Закарпатской области.
12. Назначить Виктор Феера председателем Иршавской районной государственной администрации Закарпатской области.
13. Назначить Василия Щура председателем Межгорской районной государственной администрации Закарпатской области.
14. Назначить Илью Токаря председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.
15. Назначить Игоря Овчара председателем Тисменицкой районной государственной администрации Ивано-Франковской области.
16. Назначить Ивана Шкирту председателем Бориспольской районной государственной администрации Киевской области.
17. Назначить Геннадия Витряка председателем Долинской районной государственной администрации Кировоградской области.
18. Назначить Ивана Билака председателем Самборской районной государственной администрации Львовской области.
19. Назначить Виктора Сербина председателем Новобугской районной государственной администрации Николаевской области.
20. Назначить Василия Ченолуцкого председателем Белгород-Днестровской районной государственной администрации Одесской области.
21. Назначить Дмитрия Макосия председателем Ренийской районной государственной администрации Одесской области.