Данилишин может ездить по странам Шенгенской зоны - адвокат

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин может беспрепятственно путешествовать по странам Шенгенской зоны.

Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Чешской Республики Владимир Репка, передает РБК.

«Сейчас я только могу подтвердить, что Данилишин отпущен из-под стражи. Он может путешествовать по странам Европейского Союза в Шенгенской зоне», - заявил Репка.

Напомним, 13 января Данилишину предоставили политическое убежище в Чешской Республике. Решение об этом приняло Министерство внутренних дел Чехии. 14 января Городской суд Праги принял решение об освобождении Данилишина из-под стражи.