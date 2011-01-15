Начата ядерная инспекция Ирана

Представители Египта, Венесуэлы, Кубы и Сирии начинают двухдневное инспектирование ядерных объектов Ирана.

4 января Тегеран пригласил представителей МАГАТЭ, а также «шестерки» международных посредников посетить иранские ядерные объекты, передает Би-би-си.

США и их союзники - Великобритания, Франция и Германия не были приглашены для участия в инспектировании.

Россия, Китай, а также Евросоюз отклонили предложение Ирана посетить его ядерные объекты.

Ядерные проекты Ирана вызывают особую обеспокоенность Запада.

Официальный Тегеран заявляет о мирном характере этих разработок, однако США и ЕС полагают, эти заявления являются прикрытием для создания ядерного оружия.