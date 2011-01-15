МВД хочет наказать распространителей сообщения о недопуске на январские акции

Министерство внутренних дел будет выяснять, каким образом в СМИ попали сфальсифицированные документы от имени ведомства об обеспечении общественного порядка во время массовых мероприятий, которые могут состояться 17 и 22 января в Киеве, а также решает вопрос о привлечении к ответственности виновных в этом лиц.

Соответствующее заявление сегодня распространил Департамент связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, «на днях в интернет-изданиях появились заявления, которые искаженно трактуют действия милиции по обеспечению общественного порядка во время массовых мероприятий. При этом обнародуется неправдивая информация, происходит искажение фактов, а к тексту цитируемых ведомственных документов добавляются собственные суждения».

«Действия милиции по организации охраны общественного порядка в зависимости от запланированных массовых мероприятий пытаются преподнести как что-то неординарное, чем создается искусственный ажиотаж вокруг запланированных правоохранителями действий», - говорится в заявлении.

По словам авторов заявления, чтобы сделать невозможным в дальнейшем подобные провокации с использованием СМИ относительно умышленного донесения гражданам неправдивой информации, «МВД вынуждено принимать адекватные и законные меры реагирования».

«В настоящее время МВД решает вопрос о защиты в судебном порядке деловой репутации правоохранительного ведомства», - отметили в ДСО.

В то же время МВД, обращаясь к гражданам, еще раз призывает их «толерантно относиться друг к другу, уважать Закон, соблюдать его требования». В контексте этого в Министерстве напоминают, что «реализуя свои права, в том числе и на мирные собрания, не забывайте о недопустимости нарушения прав других граждан, не совершайте действий, ответственность за которые предусмотрена административным и уголовным законодательством».

Напомним, 14 января сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, ссылаясь на указание МВД, которое есть в его распоряжении, заявил, что министерство планирует ряд мероприятий по недопущению выезда из регионов в столицу автобусов с митингующими на акции, которые состоятся 17 и 22 января.