Янукович назначил еще 17 глав администраций

Президент Украины Виктор Янукович назначил еще 17 глав районных государственных администраций.
Как передает РБК, Президент соответствующими распоряжениями поручил:
1. Назначить Виктора Кордубана головой Великобагачанской районной государственной администрации Полтавской области.
2. Назначить Владимира Виничука головой Демидовской районной государственной администрации Ровенской области.
3. Назначить Андрея Хвесика председателем Кегичевской районной государственной администрации Харьковской области.
4. Назначить Владимира Кужеля председателем Коломакской районной государственной администрации Харьковской области.
5. Назначить Виктора Намчука председателем Первомайской районной государственной администрации Харьковской области.
6. Назначить Валентина Зарицкого головой Белогорской районной государственной администрации Хмельницкой области.
7. Назначить Виталия Горидько головой Городищенской районной государственной администрации Черкасской области.
8. Назначить Александра Павлова головой Жашковской районной государственной администрации Черкасской области.
9. Назначить Александра Лысюка головой Звенигородской районной государственной администрации Черкасской области.
10. Назначить Владимира Оникиенко председателем Лисянской районной государственной администрации Черкасской области.
11. Назначить Леонида Егорова председателем Тальновской районной государственной администрации Черкасской области.
12. Назначить Виталия Архипьюка председателем Каменской районной государственной администрации Черкасской области.
13. Назначить Владимира Сидорчука головой Христиновской районной государственной администрации Черкасской области.
14. Назначить Михаила Склярова председателем Черкасской районной государственной администрации Черкасской области.
15. Назначить Олега Унгуряна головой Кицманской районной государственной администрации Черновицкой области.
16. Назначить Петра Головача головой Репкинской районной государственной администрации Черниговской области.
17. Назначить Александра Грабовского головой Щорской районной государственной администрации Черниговской области.
Напомним, ранее сегодня В.Янукович назначил 21 главу районных государственных администраций. Таким образом, общее количество назначенных 15 января глав райгосадминистраций составило 38.