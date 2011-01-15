Работа МАК по расследованию крушения самолета Качиньского завершена

Работа госкомиссии по установлению причин катастрофы самолета Ту-154 польского президента завершена, сообщается на сайте правительства РФ.

«С учетом окончания работы Технической комиссии МАК и передачи материалов следственным органам, а также реализации всех мероприятий, предусмотренных решением Государственной комиссии по установлению причин катастрофы самолета Ту-154, по представлению заместителя председателя правительства РФ Сергея Иванова принято распоряжение считать ее работу завершенной», - говорится в сообщении, распространенном Би-би-си.

Ранее польский премьер Дональд Туск назвал «неполным» доклад российских экспертов о причинах авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и его спутники.