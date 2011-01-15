В России тысячи человек провели акции памяти убитого болельщика

В Москве в ходе акции памяти убитого 40 дней назад в массовой драке футбольного болельщика Егора Свиридова милиция задержала 19 человек.



Как сообщил журналистам представитель ГУВД Пётр Бирюков, это было сделано в профилактических целях. Все запланированные мероприятия прошли без происшествий, - отметил Бирюков.



В субботу днём несколько тысяч человек прошли с цветами от станции метро «Водный стадион» к месту убийства Свиридова на Кронштадтском бульваре, где установлен деревянный крест, передает «Радио Свобода».



Одновременно по тому же маршруту проследовали националисты во главе с лидером Движения против нелегальной иммиграции Александром Беловым.



Из-за их участия к акции отказались присоединиться представители партии «Яблоко».



Егора Свиридова вспоминали сегодня и в Петербурге. В акции участвовали чуть более тысячи человек.