Милиция чаще будет говорить по телефону с журналистами

Министерство внутренних дел намерено увеличить количество ответов на информационные запросы журналистов в телефонном режиме.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информацию министерства.

«Мы планируем организовать возможность непосредственного общения представителей СМИ со специалистами подразделений МВД для ускорения предоставления информации, которая не требует длительного времени для подготовки и обобщения. В частности, считаем необходимым увеличить процент информационных запросов, по которым ответы предоставляются по телефону», - говорится в нем.

Кроме того, в милиции отметили, что ДСО МВД Украины решило организовать работу с журналистскими запросами в соответствии с нормами недавно принятого закона «О доступе к публичной информации».

В частности, это касается предоставления информации по журналистским запросам в течение пяти рабочих дней (сейчас для этого предусмотрено 30 дней).