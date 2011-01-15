Место Грача заняла Штепа

Пленум крымского республиканского комитета Компартии избрал первым секретарем рескома члена центрального комитета КПУ Наталью Штепу.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу крымской организации КПУ.

Конференция избрала новый состав рескома, после чего состоялся пленум, на котором были избраны члены бюро, секретари рескома, утвержденные заведующие отделов.

В частности, членами бюро выбраны 13 человек, из которых один - первый секретарь рескома (Штепа) и 4 - секретари рескома (Александр Иванов, Алексей Нестеренко, Ирина Мухоморина и Татьяна Ежова).

Депутат Верховной Рады Леонид Грач (внефракционный), ранее возглавлявший реском, заявил, что был и остается коммунистом и как парламентарий будет помогать партийной организации в Крыму и поддерживать ее.

Делегаты конференции также приняли постановление, которым решили восстановить в рядах Компартии Леонида Грача и Юрия Аксютина и попросили Центральную Контрольную Комиссию КПУ принять аналогичное решение.

"Исходя из того, что Грач, Аксютин никогда не нарушали программу и устав Компартии, многие годы их активно защищали, указывали на основные ошибки, которые завели партию в тупик, считаем, что исключение товарищей состоялось с грубейшими нарушениями и незаслуженно", - говорится в документе.