Прокуратура: Размещение лавочек в харьковском метро за 288 тыс. грн. - законно

В Харьковский городской совет поступило письменное уведомление Харьковского межрайонного транспортного прокурора о результатах проверки, проведенной по запросу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, относительно законности процедуры закупки скамей, установленных на станции метро «Алексеевская».

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, в письме подчеркивается, что нарушений в процедуре закупки проверкой не выявлено. Установлено, что цена закупки 10 конструкций скамей для платформенной части станции метро Алексеевская, согласно заключенному договору и фактически перечисленным средствам, составила 288 тыс.грн.

«Законность и обоснованность закупочной цены доказана выводом Научно-исследовательского экспертного криминалистического центра Управления МВД Украины на Южной железной дороге, согласно которому рыночная стоимость 10 конструкций скамей на декабрь 2010 года составляла с учетом НДС 288 тыс. грн.», - сказано в документе, который цитирует ЛИГАБизнесИнформ.

Также сообщается, что Харьковской межрайонной транспортной прокуратурой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении служебных лиц КП Харьковский метрополитен в связи с отсутствием в их действиях признаков состава преступления.

Ранее сообщалось, что Кернес обратился с запросом в прокуратуру, чтобы она провела официальную проверку и дала ответ, сколько стоили скамьи для станции метро Алексеевская, о сумме закупки которых пишут СМИ, а также были ли нарушения или злоупотребления при закупке.

Напомним, в декабре 2010 года харьковский городской председатель Геннадий Кернес заверял, что коммунальное предприятие Харьковский метрополитен, покупая скамейки, установленные на платформе новой станции метро Алексеевская,сэкономил бюджетные средства.