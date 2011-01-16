Доний не знает, кто стоит за информацией о готовящемся на него покушении

Народный депутат Олесь Доний не в курсе, что стоит за распространенной накануне информацией о якобы готовящемся покушении на него и на Владимира Арьева. Об этом он написал в комментарии на своей персональной странице в сети «Facebook».

«Это информация Арьева. Что стоит за этой информацией - не знаю», - отметил парламентарий.

Напомним, вчера вечером пресс-служба «Народной самообороны» распространила сообщение о том, что на народных депутатов О.Дония и В.Арьева готовится покушение. Об этом одного из парламентариев предупредил осведомленный источник из Партии регионов.