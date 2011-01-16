Жертва стрельбы в Тусоне пригрозил убить политика

Один из раненных в ходе стрельбы 8 января в американском городе Тусоне был задержан полицией из-за предполагаемой угрозы в адрес местного политика, сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел во время съемки специального выпуска программы «На этой неделе» канала ABC, посвященного трагедии 8 января, когда Джаред Ли Лофнер убил шесть человек и ранил 14 (по некоторым данным - 19).

По сообщениям свидетелей, жертва стрелка 63-летний Джеймс Эрик Фуллер особо эмоционально отреагировал на одно из высказываний лидера местного отделения консервативной «Чайной партии» Трента Хампфриса.

Хампфрис заявил, что вопрос о регулировании владения оружием должен быть отложен до тех пор, пока не будут похоронены все жертвы Джареда Ли Лофнера. Тогда, как сообщили свидетели, сидевший в первом ряду Фуллер сфотографировал политика на мобильный телефон и сказал: «Ты мертв». Вскоре Фуллер был выведен из зала.

По словам представителя округа Пима, Фуллеру намерены предъявить обвинения по нескольким пунктам, в частности, за нарушение общественного порядка и за угрозу жизни. Однако вначале мужчину направят на психиатрическую экспертизу.

В числе раненных 22-летним Джаредом Ли Лофнером была конгрессмен Габриэль Гиффордс. В настоящее время женщина, получившая ранение в голову, находится в больнице. По словам медиков, она уже может дышать самостоятельно.