В БЮТ считают, что провокации на Майдане попробуют «повесить» на оппозицию

БЮТовец Андрей Шевченко считает, что президент Виктор Янукович должен отреагировать на заявление министра внутренних дел Анатолия Могилева о «кровопролитии» во время массовых акций. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

«Меня очень напугало заявление министра внутренних дел о том, что на 22 января у нас планируется какое-то кровопролитие в Киеве. Более того, нам сказано, что милиция к этому готовится и она собирается каким-то образом наказывать тех, кто это готовит», - сказал Шевченко.

«Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что Украине подают сигнал, что у нас на 22 января готовятся какие-то провокации. Возможно, не приведи Господи, с кровью, с кровопролитием. И у меня есть ощущение, что это будут пытаться выставить за какую-то оппозиционную деятельность, и под этим предлогом попробовать «закрутить гайки», - добавил он.

Поэтому, по мнению БЮТовца, такие заявления требуют «точной реакции президента».

«И я думаю, что это не должно запугать тех людей, которые собираются 22 января на День Воссоединения собраться в Киеве. Планируется мирное собрание граждан. Огромная мирная демонстрация», - сказал Шевченко.

Как известно, выступая в парламенте в пятницу, министр внутренних дел Анатолий Могилев заявил, что оппозиция готовит кровопролитие во время этих акций.