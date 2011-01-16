В Судане считают голоса на референдуме

В Судане идет подсчет голосов после продолжавшегося неделю референдума о независимости Южного Судана.

Явка избирателей на Юге составила более 80%, на Севере - около 50%. Результаты будут объявлены лишь в начале февраля, сообщает Би-би-си.

Большинство обозревателей полагают, что эта крупнейшая страна Африки разделится по итогам референдума на две части.

По мнению международных наблюдателей, в том числе экс-президента США Джимми Картера, голосование прошло успешно.

Референдум стал возможен в результате соглашения от 2005 года, которое положило конец 20-летней гражданской войне между мусульманским Севером и преимущественно христианским Югом.