На Немцова снова напали с сачком

На сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова, освободившегося 15 января после 15 суток заключения, было совершено нападение, сообщает Lenta.ru.

По словам Немцова, вечером 15 января на выходе из кафе, где он встречался с дочерью и сыном, «трое парней» попытались накинуть на его голову сачок.

Немцов, однако, вовремя обернулся и предупредил действия нападавших.

Нападение на Немцова с использованием сачка происходит не в первый раз. В ноябре 2010 года в московском аэропорту «Шереметьево» неизвестным удалось набросить сачок на голову политика. Оппозиционер тогда заявил, что на него напали члены прокремлевского молодежного движения «Наши». В движении «Наши» заявление политика опровергли.