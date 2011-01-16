Кравчук: Янукович должен распустить Раду

Первый президент Леонид Кравчук считает, что нынешний президент Виктор Янукович должен распустить Верховную Раду. Об этом он сказал в эфире 5 канала.

«Я посмотрел на эти парламентские драки, на этот хлам, который сейчас в парламенте, я не могу найти другого слова! Я пришел к выводу, что парламент вышел за пределы разумного, целесообразного», - сказал Кравчук.

«И вот эти систематические драки... Это же не первая! Президент имеет все основания распустить такой парламент. Народ это воспримет под аплодисменты», - считает он.

На замечание ведущей, что у президента нет законных оснований для такого шага, Кравчук ответил: «Если не распустить, то провести выборы в 2011 году, а не тянуть до 2012-го».