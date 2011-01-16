Кравчук сомневается в наличии оснований для возбуждения дел против оппозиции

Первый президент Леонид Кравчук сомневается в наличии оснований для возбуждения уголовных дел и задержания оппозиционных политиков. Об этом он сказал в интервью «5 каналу».

«Если есть основания, всегда можно через суд человека привлечь к ответственности, а если оснований нет, а это натягивается на то, что не натягивается, есть всегда проблема и для общества, и для власти», - сказал Кравчук.

Комментируя уголовное дело в отношении лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, он сказал: «Если бы Тимошенко взяла деньги и положила их в собственный карман, или потратила их на выборы, я бы первый сказал, что такого человека нужно судить».

«Если мне все время говорят, что это только незаконно использованные деньги, но нет личной выгоды, это разное толкование. Правоохранительными органами должно быть сделано все настолько чисто, последовательно, чтобы ни у кого не было никакого сомнения, что человек этого заслуживает», - добавил он.

Кравчук также отметил, что бывшие руководители «Нафтогаза» уже находятся в СИЗО почти год. «Так, может, нужно, чтобы они уже там квартиры получили? В конце концов должны сказать, в чем их вина?» - спросил он.

Напомним, первый президент Леонид Кравчук считает, что нынешний президент Виктор Янукович должен распустить Верховную Раду.