МИД хочет помочь украинцам в России

Министерство иностранных дел Украины намерено помочь украинцам в России создать новую общественную организацию, которая бы защищала их права.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«МИД уже работает над тем, чтобы помочь украинской общине в России создать новую всероссийскую влиятельную и эффективную общественную организацию, которая бы защищала культурно-образовательные и другие права этнических украинцев, являющихся гражданами Российской Федерации», - рассказал он.

По словам Волошина, соответствующее поручение еще в конце прошлого года было дано министром иностранных дел Украины Константином Грищенко украинскому посольству в Москве.

Волошин также отметил, что украинские дипломаты в России в тесном взаимодействии с общественными активистами, которые представляют украинскую диаспору, прорабатывают этот вопрос.

Он подчеркнул, что украинская сторона уже получила заверения российской власти всячески способствовать этой работе.