В Москве снова обыскали библиотеку украинской литературы, избили директора

В Библиотеке украинской литературы в Москве прошел третий обыск, в результате которого директор была избита сотрудником милиции.

Об этом УНИАН сообщила сама директор библиотеки Наталья Шарина.

«Обыск проводили те же сотрудники 11-го отдела МВД по борьбе с экстремизмом. Прошлый раз были изъяты системные блоки сотрудников, сейчас изъяли четыре блока сервера, который обслуживает библиотеку», - рассказала Шарина.

По ее словам, обыск состоялся в пятницу, 14 января, он начался около 12:00 и закончился около 15:00 по московскому времени.

«Толкнул меня новый сотрудник, как оказалось, это подполковник, который вел себя неподобающим образом. Это было, кроме всего прочего, психологическое давление, которое перешло в физическое воздействие», - заявила директор библиотеки.

«Меня толкнули в своем кабинете, причем никаких оснований для этого абсолютно не было, я упала на пол и получила ушибы. Мы вызвали «скорую помощь», врачи которой поставили диагноз «гипертонический криз» и хотели отправить в больницу», - добавила она.

Шарина также отметила, что о нанесенных ей травмах из больницы сообщили в милицию, которая внесла соответствующую информацию в криминальную сводку, и вчера (15 января - ред.) ей звонил участковый милиционер и уточнял все детали дела.

Директор подчеркнула, что после нового года вопросом БУЛ занималась целая группа людей самого высокого уровня как с украинской, так и российской стороны, и такие действия милиции, кроме как абсурдом, назвать нельзя.

Напомним, 21 декабря 2010 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в библиотеке украинской литературы в Москве.