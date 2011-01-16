Янукович поменял свой маршрут из-за «тризубовцев» - Вышиванюк

Президент Виктор Янукович во время визита в Ивано-Франковскую область вынужден был изменить маршрут из-за задержания в области вооруженных лиц.

Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Михаил Вышиванюк, сообщает Украинская правда.

«Я хотел бы поблагодарить правоохранительные органы, которые четко сработали над арестом вооруженных людей, находившихся на территории области во время пребывания на территории области охраняемых лиц государства - президента Виктора Януковича и спикера Владимира Литвина», - сказал он.

«Кто эти люди, на них написано не было. А если бы было написано, что «Тризуб», все равно они были бы арестованы, поскольку были с оружием. Насколько мне известно, «Тризуб» иммунитета от арестов не имеет», - добавил глава ОГА.

Вышиванюк напомнил, что на 9 января был назначен отлет президента Украины из Ивано-Франковской области в Киев.

В связи с этими событиями, пояснил он, самолет перегнали из Ивано-Франковска во Львов и президент вылетел во Львов, а оттуда - в Киев.

Напомним, правоохранители Ивано-Франковской области задержали девять вооруженных человек - жителей разных регионов Украины, большинство из которых являются членами ВО «Тризуб» имени Степана Бандеры.