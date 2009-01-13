Тоді все було очевидним: нова українська влада фактично знищила корпоративну схему постачання, випрацьовану за часів Леоніда Кучми і Бориса Єльцина, і довелося терміново знаходити новий механізм – такий, який задовольнив би обидві сторони і разом з тим не зруйнував би інтересів тих тіньових хазяїв енергоресурсів, які й досі визначають дії політиків. Здавалося б, за такою ж схемою мали б розвиватися події і тепер. Зусиллями Юлії Тимошенко «РосУкрЕнерго» було фактично вичавлене з українського ринку, зі своїм колегою Владіміром Путіним український прем’єр домовилася про прямі постачання і поступове підняття ціни. І сторонам залишилося хіба що знайти той механізм, який задовольнив би обидві сторони – ну і ті самі інтереси... Ось цього і не відбулося. При цьому не відбулося в ситуації, коли, навчена гірким досвідом минулого, Україна накопичила певну кількість газу в підземних сховищах, і тому керівництво «Нафтогазу» виявилося здатним не погоджуватися на будь-які російські умови під бій курантів. У Москві, де розраховували, очевидно, на звичну новорічну схему, тепер вирішили показати українську недобросовісність усій Європі – в результаті південь континенту виявився на порозі справжньої гуманітарної катастрофи. Про господарчі збитки, та ще й на тлі економічної кризи, я вже й не кажу. І обидві сторони при цьому звинувачують одна одну в закритті транзиту... Можна уявити собі емоції європейців, що раптом усвідомили свою залежність від екзальтованого постачальника і ненадійного транзитера. Однак, можливо, холодна зима 2009 року в Європі стане порятунком не тільки для наших сусідів по континенту, а й для нас самих. Будьмо щирими: в постачанні газу Росією Україні немає прозорості. І в транзиті її також немає. Ми абсолютно не знаємо, як насправді домовляються енергетики, про що говорять між собою на переговорах, якими мотивами керуються. І це вважається абсолютно правильним. Один із керівників «Наф¬тогазу», який палко захищав на всіх каналах право державної компанії залишити без тепла Київ, чітко і ясно сказав мені, що ніхто – і тим більш якийсь там журналіст – не знає, що насправді відбувається під час російсько-українських переговорів. Так, я не знаю. Однак хочу знати. І хочу, щоб про це знали європейці. І щоб у майбутньому російсько-українські консультації відбувалися за їхньої присутності. І щоб на об’єктах транзиту чатували європейські інспектори. Я хочу цього тому, що не хочу мерзнути. Якщо керівництво Росії і керівництво України не здатні професійно і вчасно домовлятися з принципових для власного населення і сусідніх країн питань, якщо вони перетворюють постачання енергоносіїв на пропагандистську виставу по телебаченню, на кримінальну оборудку, обмінюючись взаємними звинуваченнями, – значить, за ними потрібно доглядати. А як інакше? І тоді ми, нарешті, про все дізнаємось. Дізнаємось, на що витрачає гроші «Газпрому» керівництво Росії й на що витрачає гроші «Нафтогазу» керівництво України. Дізнаємось, хто був насправді зацікавлений у створенні й підтриманні схеми «РосУкрЕнерго» і чому зараз усі забули про центральноазійський газ, нібито й не було ніколи цього більш дешевого «коктейлю». Зрозуміємо, для чого насправді Юлії Тимошенко було руйнувати схему із посередником і куди глава уряду несподівано зникла з «газового фронту» після Нового року, а проб¬лемами домовленостей з Росією також несподівано почав займатися Президент Вік¬тор Ющенко. І коли ми про все це дізнаємось, зробимо висновок, який можна, втім, зробити і без усієї цієї інформації. А саме: що Росією і Україною керують люди, зацікавлені виключно у власному інтересі. І вони – хто б міг подумати – можуть бути небезпечними і для своїх, і для чужих! А значить, за ними треба доглядати, їх треба пильнувати, їх не можна випускати з уваги ні на мить. В українському випадку це означає ще й те, що нам конче потрібно в Євросоюз. Ні, навіть не так – що ми йому потрібні. Бо якщо ми не здатні обрати собі доб¬росовісну професійну владу, тож хай за владою, яку ми можемо обрати, доглядають, ведуть від її імені переговори з Москвою і тримають за руку...