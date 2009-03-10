Президент возложил цветы к памятнику Шевченко

10 марта 2009, 10:16

В рамках празднования 195-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко 9 марта Виктор Ющенко возложил цветы к памятнику Кобзарю.

Вместе с Президентом в мероприятии участвовали председатель Верховной Рады Владимир Литвин, премьер-министр Юлия Тимошенко, вице-премьер-министр Иван Васюник, министр культуры и туризма Василий Вовкун, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, министр здравоохранения Василий Князевич, и.о. министра иностранных дел Владимир Хандогий, секретарь СНБО Раиса Богатырева, глава СБУ Валентин Наливайченко, глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, глава Киевской ОГА Вера Ульянченко, первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко и др.
Во время мероприятия также присутствовали лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко этого года, другие общественные и политические деятели.

В этот же день глава государства выступил с обращением к украинскому народу по случаю Дня Тараса Шевченко. «Главред» приводит его текст полностью:


Дорогий Український народе,
Дорогі співвітчизники,
Сьогодні - День народження Тараса Шевченка.
Я хочу сказати про нас.
Ми - великий, різний, непростий, щирий народ, який уміє сильно любити. Але часто і особливо переконливо - любити не себе. Ми - українці. Боремося за правду і найдужче - один з одним. Ми - українці. Титул цієї землі. «Великі самодержці». «Великі Гетьмани». І вправні шукачі себе в чужому слові і в чужому житті. Досвідчені прохачі чужої ласки по чужих столицях.
«Великих слів велика сила...»
Це - ми. І, втім, це - також ми:
Здатні на зміни.
Здатні стати нацією.
Вже сповнені цією ідеєю. Не розвіяні. Не розміняні. Не розкуплені. Здатні на вчинок.
Якщо у вічності є дух, що не втрачає сили вести з Господом розмову про Україну і про нас, то, я вірю, що цей дух - Шевченко.
Не ідол. Не божество. Не ікона. Дух. Наш вічний, праведний дух. Його день - це наше народження. Ми здатні цінувати Його день без фальшу, з природною людською шаною, за якою - повага до себе.
Зараз складно. Зараз дуже непросто. Але все стане на свої місця. Я не маю жодного, найменшого сумніву, і цю впевненість хочу передати вам.
«Блаженний муж на лукаву Не вступає раду, І не стане на путь злого І з лютим не сяде...»
Треба вірити у нашу силу. Треба бути собою. Треба намагатися діяти разом - особливо нині. Без корисливості, продажності, захланності. Допомагаючи один одному і добре усвідомлюючи вагу тієї мети, що перед нами. І ми все зуміємо зробити.
Саме про це я хотів сказати сьогодні. У День Шевченка. У наш День.
Сказане Ним - правдиве:
«Діла добрих обновляться, Діла злих загинуть...»

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