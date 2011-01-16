Из-за болезни Немцов и Яшин не пришли на митинг в Москве

Представители оппозиции начали в центре Москвы акцию протеста против недавнего ареста организаторов митинга 31 декабря на Триумфальной площади, передает Интерфакс.

«У нас разные идеологические платформы, но это наша общая акция», - заявил сегодня представитель «Левого фронта» Сергей Удальцов.

По его словам, оппозиционные политики Борис Немцов и Илья Яшин, приглашенные к участию в акции, заболели.

Акция проходит в форме пикета. Как сообщается, Удальцов получил устное предупреждение от представителя Тверской управы о том, что ее участники не должны отклоняться от тематики мероприятия.

В общей сложности в акции участвуют около 30 человек, однако представителей СМИ заметно больше.

У входа на Пушкинскую площадь дежурят милицейские подразделения. В целом на данный момент обстановка на месте проведения акции спокойная.