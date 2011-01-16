«День гнева» выходит на новый федеральный уровень

Акция оппозиционных сил под названием «День гнева» в текущем году изменит свой формат и будет проводиться ежеквартально.

Об этом заявил сегодня координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, передает Интерфакс.

«День гнева» в этом году меняет свой формат. Акция будет проходить не ежемесячно, а с интервалом примерно раз в квартал. Это делается для того, чтобы лучше подготавливать акцию», - заявил Удальцов.

По его словам, изменение формата является оптимальным как с информационной, так и с организационной точки зрения.

«Что касается места проведения, то она (акция. - Ред.) будет проходить не у мэрии, а где-то ближе к Кремлю. Мы определим более точное место. Те вопросы, которые мы поднимаем, становятся уже вопросами федерального значения, а не московского уровня», - отметил Удальцов.