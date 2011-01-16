Шестерых парламентариев Британии подозревают в мошенничестве

Шістьох депутатів парламенту Великобританії підозрюють у шахрайстві. Про це повідомляє «Росбалт» із посиланням на The Telegraph.

Так, у Скотланд-Ярд потрапила інформація про десятьох депутатів, які займаються розкраданням державних коштів з бюджету країни.

Після прокурорської перевірки були заведені кримінальні справи на шістьох депутатів, серед яких колишній депутат кабінету міністрів праці, двоє лейбористів, двоє консерваторів і двоє ліберал-демократів. Окрім цього, кримінальні справи стосовно ще двох депутатів відправлені на дорозслідування.