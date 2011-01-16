Ровенские депутаты требуют созвать внеочередную сессию из-за Бандеры

Председатель фракции ВО «Свобода» в Ровенском областном совете Олег Осуховский обратился к председателю Ровенской ОГА Юрию Кичатому с требованием созвать внеочередную сессию Ровенского областного совета относительно рассмотрения вопроса «О Постановлении Высшего административного суда Украины, признавшего недействительным Указ Президента Украины «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины».

Об этом ZAXID.NET сообщили в пресс-службе Ровенской областной организации ВО «Свобода».

«В связи с отменой Указа Президента Украины «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины» на основании Постановления Высшего административного суда Украины, признавшего недействительным Указ Президента Украины «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины», в святи со значительным общественным резонансом, который это вызвало, считаем, что Ровенский областной совет, представляющий интересы территориальной громады края, где зародилась Украинская Повстанческая Армия, обязан безотлагательно реагировать на подобные действия и решения. Поэтому существует острая необходимость созвать внеочередную сессию Ровенского областного совета по рассмотрению этого вопроса», - заявил в своем обращении депутат.

Также депутат предложил поддержать Ровенскому облсовету заявление, ранее принятое Львовским областным советом.