На Тернопольщине за взятку задержали главу РГА и двоих депутатов

В Тернопольской области за получение 276 тыс. грн взятки задержаны председатель РГА и два местных депутата.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся Долишная, доследственной проверкой установлено, что в январе 2011 года житель соседнего региона обратился к депутату облсовета и депутату одного из райсоветов с просьбой посодействовать ему в выделении земельного участка площадью 1 га для ведения личного крестьянского хозяйства. Депутаты сообщили ему, что находятся в дружеских отношениях с председателем РГА, в компетенцию которого входит решение вопроса о выделении земли, и пообещали посодействовать.

Председатель РГА за содействие в выделении земли запросил 35 тыс. долларов США.

15 января 2011 года в салоне автомобиля «Mercedes» вблизи помещения РГА депутат облсовета в присутствии депутата райсовета получил от жителя соседней области 276 тыс. грн взятки для председателя РГА, и в тот же день передал деньги руководителю района.

Все троих государственных служащих задержали работники правоохранительных органов.

В отношении председателя райгосадминистрации, депутата этого же районного совета и депутата Тернопольского областного совета прокуратура области возбудила уголовное дело по факту получения взятки по ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки по предварительному сговору, в особо крупном размере, совмещенное с вымогательством, служебным лицом, занимающим ответственное положение).