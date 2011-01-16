Иран заявил, что сбил два американских беспилотника

Иран заявил сегодня, что иранские ВВС уничтожили два беспилотных самолета-разведчика США, находившихся за пределами иранского воздушного пространства.

Об этом говорится в сообщении газеты «The Washington Post», передает Интерфакс.

В сообщении приводится заявление исполняющего обязанности командующего иранскими ВВС генерала Голама Али Рашида.

«Эти самолеты были сбиты за пределами иранского воздушного пространства», - заявил генерал.

Али Рашид не объяснил, почему Иран атаковал самолеты, хотя они не находились в иранском воздушном пространстве. Вместе с тем, он заявил, что Иран имеет обломки беспилотников в своем распоряжении.