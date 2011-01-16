Ситуацию с библиотекой в Москве скоро урегулируют - Ельченко

Ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве будет окончательно урегулирована в ближайшее время.

Об этом УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко.

«С возобновлением после новогодних и рождественских праздников работы Библиотеки украинской литературы города Москвы есть все основания утверждать, что ситуация вокруг этого заведения культуры будет окончательно урегулирована в ближайшее время», - сказал Ельченко.

По его словам, это подтверждается последними контактами сотрудников Посольства Украины в РФ и лично посла с руководством МИД и других причастных государственных учреждений России.

«Представители российской власти выражают настроенность всячески способствовать нормальному функционированию библиотеки как важного элемента политики, направленной на удовлетворение культурно-гуманитарных потребностей украинцев, которые живут или посещают столицу России, а также, в более широком контексте, как неотъемлемой составляющей двустороннего украинско-российского гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства двух государств», - добавил он.

Ельченко также отметил, что посольство обратило внимание на информацию директора библиотеки Наталии Шариной относительно неподобающего обращения с ней сотрудников правоохранительных органов.