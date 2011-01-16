«Регионы» просят МВД и ГПУ предоставить охрану Арьеву и Донию

Депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко просит Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел предоставить защиту депутатам Владимиру Арьеву и Олесю Донию.

Соответствующее обращение депутат направил в Генпрокуратуру и МВД, передает Украинская правда.

«Я обратился в Генпрокуратуру и МВД с депутатским запросом, в котором требую, во-первых, немедленно разобраться в ситуации и найти авторов этого провокационного сообщения. В случаи выявления лжесвидетельствования, авторы сообщения о готовящемся покушении на Дония и Арьева, которое, уверен, не имеет ничего общего с действительностью, должны быть привлечены к ответственности», - заявил Колесниченко.

«Во-вторых, я прошу правоохранительные органы предоставить Донию и Арьеву физическую защиту, чтобы они не могли даже «поскользнуться на арбузной корке». Я жду как можно более быстрого ответа на мой депутатский запрос», - добавил политик.

По мнению Колесниченко, сообщения об якобы готовящемся покушении на Арьева и Дония являются мелкой политической игрой «политических микроорганизмов», которая свидетельствует либо об их завышенной самооценке, либо о неадекватной оценке ситуации теми людьми, которые придумали подобную провокацию.

Напомним, «Народная самооборона» заявила, что на народных депутатов Украины, членов фракции НУНС Олеся Дония и Владимира Арьева готовится покушение.