Экс-главу охраны президента Туниса обвиняют в причастности к погромам

Прокуратура Туниса выдала сегодня санкцию на проведение расследования в отношении бывшего главы службы безопасности президента Али ас-Сараяти и его ближайших помощников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тунисского государственное телевидение.

Руководство охраны бежавшего из страны президента Туниса Зин эль-Абидина бен Али обвиняют в «подрыве внутренней безопасности, совершении действий, цель которых - спровоцировать нападения друг на друга граждан страны, а также в грабежах и убийствах».

Ранее по тунисским городам передвигаются группы вооруженных людей, возможно сотрудников спецслужб, которые открывают огонь по прохожим, участвуют в грабежах и разбоях.

Напомним, накануне, 15 января, в Тунисе были арестованы несколько родственников свергнутого президента Зин эль-Абидина Бен-Али.