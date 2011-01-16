Информация о покушении на Арьева и Дония вызывает у Колесниченко усмешку

Народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко заявил, что сообщение о якобы готовящемся покушении на народных депутатов от партии «Народная самооборона» Владимира Арьева и Олеся Дония, распространенное некоторыми СМИ, вызывает недоумение.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

«Оно направлено на то, чтобы искусственно привлечь внимание к «Народной самообороне», которая уже давно никому не интересна как политическая сила», - заявил Колесниченко.

По его словам, информация о якобы готовящемся покушении на депутатов от НУНС «может вызывать лишь недоумение или усмешку».

«Во-первых, информация о якобы готовящемся покушении на Дония и Арьева вызывает у меня недоумение. Во-вторых, это вызывает беспокойство, так как у нас уже был прецедент со скандалом вокруг отравления Виктора Ющенко, закончившийся, мягко говоря, неоднозначно. Тогда, правда, это вызвало международный резонанс, потому что Ющенко был кандидатом в президенты. В-третьих, политический вес Арьева и Дония настолько мал, что ситуация с ними не вызовет такого же резонанса, как с Ющенко, даже если их вместе взятых помножить на миллион», – подчеркнул «регионал».

Ранее сообщалось, что Вадим Колесниченко просит Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел предоставить защиту депутатам Владимиру Арьеву и Олесю Донию.