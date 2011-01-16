Москаль: Не стоит скептически относиться к информации о покушении на нардепов

Народный депутат от НУНС Геннадий Москаль считает, что не следует скептически относиться к информации о подготовке покушения на нардепов Олеся Дония и Владимира Арьева.

Об этом Москаль заявил в комментарии для ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, политические преследования в Украине могут проявляться в различных формах.

«Могут быть в формах уголовных преследований, что сегодня осуществляется по отношению к ставленникам правительства Тимошенко, а могут быть в других формах. Могут неизвестные избить на улице, может автомобиль наехать внезапно и т.п… Поэтому я бы не относился скептически к таким заявлениям», - сказал политик.

«Где-то власть заигралась, и ей нужно немножко остановиться», - сказал Москаль.

Напомним, ранее пресс-служба «Народной самообороны» распространила сообщение о том, что на народных депутатов Дония и Арьева готовится покушение.