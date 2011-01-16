Иностранные дипломаты осмотрели ядерные сбережения Ирана

Иностранные дипломаты в Иране сегодня, 16 января, посетили завод по обогащению урана в городе Натанц, передает Радио Свобода.

Накануне дипломатам продемонстрировали установку в Араке, на которой получают «тяжёлую воду».

Поездка дипломатов, от участия в которой отказались представители России, Китая и ЕС, проходит в преддверии очередного раунда переговоров между Ираном и шестью мировыми странами.

Переговоры запланированы на конец следующей недели в Стамбуле.

Отметим, Тегеран является объектом санкций ООН - в связи с программой обогащения урана.