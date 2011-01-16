Владимир Арьев: Я доверю человеку, который сообщил мне о возможном покушении

Депутат от «Народной Самообороны» Владимир Арьев разместил информацию о возможном покушении на него и его коллегу по партии Олеся Дония в сети Фейсбук.

«Подъехал только один человек. Сообщил, что внутри регионалов разговоры - заказать меня и Дония. Говорил, это серьезно. Рассказал, что у ПР говорили между собой дадут 10 тысяч $, чтобы с нами разобрались за брифинг с дипломатами и пресс -конференцию после него. Неизвестно, осуществлен ли уже этот момент, но тот, кто приехал, посоветовал мне и Олесю следить. Если это запугивание - не получится. Проходили. Но можно ожидать всего», - отмечено в сообщении.

В комментарии Gazeta.ua Арьев заверил, что доверяет своему знакомому.

«Он сам не в Партии регионов, но там у него очень много контактов. Хочу надеяться, что это не серьезная ситуация, но, по крайней мере, я серьезно отнесся к ней, потому что у меня есть основания этому человеку доверять. Напрасно он говорить не будет», - отметил депутат.

По его мнению, единственным эффективным средством безопасности против покушения является публичность. Предоставление информации огласке может просто остановить людей, которые размышляли над покушением.

«Охраной никогда не пользовался, хотя угрожали мне не раз. Обращаться в правоохранительные органы смысла тоже нет... Если я напишу заявление в милицию, то в ней будет отказано, об этом могу сказать сразу. Такая уж у нас практика. Прятаться, бежать куда-то и нанимать охрану, я не вижу смысла», - подчеркнул парламентарий.

Арьев предполагает, что покушение планируется именно на него и Дония, потому на этой неделе они провели встречу с дипломатами, на которой они рассказали о политиечских преследованиях в Украине.

В свою очередь, Олесь Доний сказал, еще не успел разобраться с заявлением коллеги.

«Информация о покушении идет от Владимира Арьева. Я пока вообще еще не понимаю, что это такое... Надо обдумать сообщения», - отметил он.