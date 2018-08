The New Times: Владимир Путин может стать невъездным в Евросоюз

Премьер-министр России Владимир Путин может оказаться в «черном списке»Евросоюза из-за причастности к делу бывших совладельцев «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этом сообщается в выходящем в понедельник, 17 января, свежем номере журнала The New Times. На какие источники при этом ссылается издание, замечает Lenta.ru, не уточняется.

В списке, по данным The New Times, может оказаться и вице-премьер Игорь Сечин, а также следователи, прокуроры и судьи, непосредственно занимавшиеся делом «ЮКОСа». Фигурантам списка, по данным журнала, могут отказать в визах. Кроме того, могут быть заморожены их банковские счета. «Европа не остановится ни перед чем, чтобы права человека в России соблюдались», - заявила в интервью The New Times депутат Европарламента Кристина Оюланд.

Ранее призывы к введению визовых и финансовых санкций в отношении российских чиновников, причастных к суду над фигурантами дела «ЮКОСа», звучали в Европарламенте. Президент Европарламента Ежи Бузек назвал процесс над Ходорковским и Лебедевым «лакмусовой бумажкой» уважения к законности и правам человека в России.

В конце декабря 2010 года Ходорковский и Лебедев были приговорены к 13,5 годам колонии общего режима в рамках так называемого «второго дела» «ЮКОСа». Их признали виновными в хищении 218 миллионов тонн нефти и отмывании средств, полученных от ее реализации.