В Тунисе идут бои: армия атакует президентский дворец

Армия Туниса вечером в воскресенье вступила в боестолкновение со сторонниками изгнанного президента страны в районе президентского дворца на окраине столицы.

Армия начала атаку на дворец в Карфагене, где укрылись представители президентской гвардии. Об этом сообщает Lenta.ru.

Между тем свидетели сообщают, что президентский дворец окружен большим количеством военной техники, а в операции участвуют по меньшей мере два вертолета.

Как сообщалось, глава службы безопасности бывшего президента Туниса Али Сериати уже арестован. Его подозревают в разжигании беспорядков в стране.

К концу дня 16 января обстановка в столице Туниса Тунисе вновь осложнилась. Так, у офиса оппозиционной Прогрессивной демократической партии (PDP) произошла перестрелка, после которой были задержаны несколько человек. Оказалось, что у четвертых из них при себе оказались немецкие паспорта, а еще у двоих - шведские.

Напомним, 14 января президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али был отрешен от власти и покинул страну. Обязанности главы государства временно исполняет спикер парламента Фуэд Мебаза. Премьер-министр Туниса Мохаммед Ганнучи объявил, что новый состав правительства будет объявлен 17 января.