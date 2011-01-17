Cостояние Габриэль Гиффордс улучшилось

Состояние раненой 8 января конгрессмена Габриэль Гиффордс оценивается врачами уже не как критическое, а как тяжелое, сообщает Lenta.ru.

«У конгрессмена все по-прежнему хорошо. Она дышит самостоятельно. Вчерашние процедуры увенчались успехом и прошли без осложнений», - говорится в заявлении, распространенном больницей. В субботу Гиффордс отключили от аппарата искусственного дыхания и провели успешную операцию на трахее. Таким образом, Габриэль Гиффордс начала дышать полностью самостоятельно, что позволило врачам изменить оценку ее состояния. В больнице не уточнили, вернулась ли к конгрессмену способность разговаривать.

Под наблюдением врачей в том же медицинском центре остаются еще двое раненых во время стрельбы в Тусоне 8 января. Их состояние расценивается как хорошее.

Ранее стало известно, что 63-летний Джеймс Эрик Фуллер, раненый Джаредом Ли Лофнером 8 января, на трое суток задержан полицией за угрозу убить лидера местного отделения консервативной «Чайной партии» Трента Хампфриса.