В Тунисе объявят новый состав правительства

В Тунисе сегодня будет объявлен состав правительства национального единства, сформированного после свержения президента Зина эль-Абидина Бен Али. Об этом в воскресенье вечером сообщил премьер-министр Туниса Мохаммед Ганнуши. По поступающей информации, в состав кабинета войдут лидеры трех оппозиционных партий, сообщает Радио свобода.

В воскресенье в столице страны городе Тунис произошла ожесточенная перестрелка в районе президентского дворца. Очевидцы сообщают, что военные веои бой со сторонниками низложенного президента Бен Али, который в пятницу бежал в Саудовскую Аравию.

Свержение президента, правившего Тунисом 23 года, стало итогом нескольких недель массовых беспорядков, вызванных протестами населения против роста цен, безработицы и коррупции в стране.