Гриценко рассказал, кто должен «сидеть» с Луценко

Каждый чиновник, который нарушит закон, должен отвечать немедленно, независимо от того, к какому правительству или партии он принадлежит. Такую позицию в эфире телеканала «UBC» высказал, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

«Правительство Тимошенко так же, как и другие правительства, допускало нарушения. И за это надо кому-то ответить. Но когда к ответственности привлекаются только члены правительства предыдущего правительства, это свидетельствует о выборочном применении закона», - заявил Гриценко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом политик обратил внимание на то, что такие же нарушения, и даже еще большие по своим масштабам, допускаются теми, кто сегодня находятся во власти. «Если сидит в тюрьме Луценко, если разыскивают Данилишина, сидит сейчас Иващенко, Макаренко, Диденко, то в соседних камерах должны были бы сидеть и нынешний Министр экономики, и нынешний министр обороны, и Стельмах, и Черновецкий, и Бойко, и многие другие», - добавил он.

При этом Гриценко заявил, что президент Украины Виктор Янукович и его команда, которые начали эти преследования, не понимают, чем это завершится.

«Я за то, чтобы каждый чиновник, который нарушит закон, отвечал немедленно. Независимо от того, он член партии или нет, член одной партии или другой. Но когда одним можно, и они крадут миллиардами, другие при этом отвечают - не порядок. Это - выборочное применение закона с политическим подтекстом», - констатировал он.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что уголовные дела в отношении бывших чиновников - не политические репрессии, а борьба с коррупцией.