Предприниматели не придут поддерживать Тимошенко

Предприниматели, которые протестовали на Майдане против Налогового кодекса, не будут участвовать в политической акции 22 января. Об этом заявил представитель Координационного совета предпринимателей Владимир Дорош в интервью «Немецкой волне».

По его словам, предприниматели не будут участвовать в политической акции 22 января, куда их зовет оппозиция во главе с Юлией Тимошенко.

«Предприниматели собирают собственную акцию протеста в конце зимы, чтобы продемонстрировать властям абсурдность регуляторных норм ведения бизнеса в Украине», - отмечается в сообщении.

«Мы вне политики. В прошлом году мы так же боролись с Тимошенко и ее регулированием бизнеса. Мы не хотим, чтобы предприниматели были разменной монетой или пушечным мясом. Мы против, чтобы на предпринимателях зарабатывали свои баллы любые политики», - подчеркнул Дорош.

Активист уточнил, что предприниматели требуют освободить Сергея Мельниченко, который был комендантом палаточного городка.

«Свободу Мельниченко мы все отстаиваем и добиваемся. А всех других лиц, против которых возбуждены уголовные дела, мы даже не видели на протестах. Это может быть связано с тем, что из людей, имеющих проблемы с законом, хотят устроить акцию. То мы в этом участия никак не берем», - сказал Дорош.

Напомним, у милиции есть оперативная информация о том, что часть оппозиции готовит кровопролитие во время массовых акций 22 января, ранее заявил заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк.