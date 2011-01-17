Шевченко: Принятие закона о публичной информации - это «большой плюс»

Глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации, народный депутат от БЮТ Андрей Шевченко считает, что принятие закона «О доступе к публичной информации» - это «большой плюс», но надо, чтобы он «не усыпил» украинцев. Об этом он заявил в интервью Радио свобода.

«Но нас не должен усыпить этот закон. Если мы посмотрим на ситуацию шире, есть колоссальный психологический террор против интернет-среды. Изымают компьютеры и серверы у блогеров, бьют журналистов, не расследуются преступления против них, цензура на телеканалах», - сказал депутат.

«Мы видим, как отделы новостей на центральных телеканалах сползают в режим цензуры. Поэтому нас не должна эта единичная история сбивать с толку. При этом это победа, это большой плюс, который надо ценить», - отметил Шевченко.

Напомним, Верховная Рада приняла законы, которые обещают «революцию» в информационной сфере: «О доступе к публичной информации» N2763 главы Комитета по вопросам свободы слова и информации А.Шевченко и «О внесении изменений в Закон Украины «Об информации» N7321 члена Комитета Елены Бондаренко.