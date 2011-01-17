В БЮТ возмущены тем, что у Януковича нет пресс-секретаря

Глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации, народный депутат от БЮТ Андрей Шевченко возмущен тем, что у президента Виктора Януковича до сих пор нет пресс-секретаря. Об этом он заявил в интервью Радио свобода.

«У нас есть президент, который за 10 месяцев после инаугурации не завел пресс-секретаря… Который за 10 месяцев после инаугурации провел одну пресс-конференцию в свободном открытом режиме, на которую мог любой подготовиться», - отметил депутат.

«Это вещи, которые недопустимы для власти», - подчеркнул Шевченко.