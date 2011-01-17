Административную реформу тормозит конкуренция госструктур - эксперт

Первые действия власти в административной реформе могут остаться декларативными, если государственные структуры лишь изменят свои названия, считает главный экономист инвестиционного комитета SigmaBleyzer, бывший директор представительства Мирового Банка в Латинской Америке и Украине Едильберто Сегура.

Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«Сейчас надо удостовериться, что в стране не будет несколько государственных структур, которые будут заниматься одной проблемой и конкурировать между собой. Сейчас, например, в Украине за энергетику отвечают несколько министерств и ведомств, и они тратят силы на борьбу между собой. Даже в одном министерстве может существовать несколько отделов, которые занимаются одной проблемой, - отметил собеседник «Главреда». - Сейчас время глубинно переосмыслить функции каждой государственной организации и двигаться к принципу: одно задача - одна группа. А уже потом сократить ненужные организации и децентрализовать управление. И убедиться в том, что каждая небольшая консолидированная группа имеет четкую программу действий. Не надо, например, говорить, что наш департамент занимается школьным образованием, надо определить очень конкретные задачи. Один отдел должен заниматься закупкой учебников, другой - повышением уровня образования и т.п.. При такой системе деньги из государственного бюджета тратятся конкретно на программы... В административной реформе сделаны первые шаги, и теперь украинская власть должна двигаться к более программному подходу».

Интервью читайте скоро на «Главреде».