Назарбаев не подписал поправки к конституции о референдуме

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев не стал подписывать принятые парламентом страны поправки в конституцию, предусматривающие проведение референдума о продлении его полномочий; поправки направлены для рассмотрения в Конституционный совет Казахстана, сообщает Lenta.ru.

Рассмотрение поправок, как заявил и. о. председателя совета Николай Белоруков, займет один месяц начиная с даты поступления президентского обращения, т. е., 17 января. Тем не менее, Белоруков отметил, что если «вопрос не терпит отлагательства», то президент вправе потребовать ускоренного рассмотрения, которое займет десять дней.

В пятницу, 14 января, обе палаты парламента Казахстана единогласно одобрили поправки в конституцию страны, благодаря которым становится возможным проведение референдума о продлении президентских полномочий до 2020 года.