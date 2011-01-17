Украина может стать вторым Бангалором - эксперт

Привлекательным для иностранного капитала является сельскохозяйственный сектор и перерабатывающая промышленность, считает главный экономист инвестиционного комитета SigmaBleyzer, бывший директор представительства Мирового Банка в Латинской Америке и Украине Едильберто Сегура. Однако в Украине есть несколько важных ограничений в этой области, которые сдерживают приток заграничного капитала.

Об этом он сказал в интервью «Главреду».

По мнению собеседника «Главреда», инвестиции может привлекать также сфера технологий и инноваций. «В Украине довольно много высокообразованных специалистов, чтобы они сформировали базу для аутсорсингових заказов. Особенно в сфере компьютерной техники и программирования. Таким путем пошла Индия, в частности один из ее штатов - Бангалор. Украина может использовать его опыт в развитии таких проектов и стать вторым Бангалором, где сейчас 3 миллиона людей работают в этой индустрии», - сказал господин Сегура.

Инвестиционно привлекательна, отметил эксперт, и туристическая сфера: «Украинская диаспора очень большая, и многие хотят приехать на свою Родину. Кроме того, украинские традиции и архитектура также могут привлечь туристов. Но в центре Киева находятся лишь несколько отелей, которых недостаточно для такого большого и интересного города. И этот вопрос не только гостиничного бизнеса, но и развития всей инфраструктуры».

Интервью читайте скоро на «Главреде».