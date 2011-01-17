Лужков попросил предоставить ему вид на жительство в Латвии

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подал прошение на получение вида на жительство в Латвии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на латвийский телеканал TV3.

Как сообщается, прошение о предоставлении ему вида на жительство Лужков подал в конце 2010 года в посольство Латвии в РФ.

У экс-мэра появилась законное основание на получение вида на жительство в Латвии, так как он инвестировал необходимую сумму - 200 000 латов (около 400 тыс. долл.) - в субординированный капитал Rietumu banka.

Помимо того, Лужкову в Латвии принадлежит недвижимость.

Напомним, в ноябре Юрий Лужков опасаясь за жизнь своей семьи, отправил своих дочерей в Лондон.